Російська армія просунулась у Куп’янську та поблизу (мапа)

Російські військові / © Associated Press

Реклама

Російські війська просунулася у Куп’янську Харківської області та поблизу ще двох населених пунктів.

Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

«Ворог просунувся у Куп’янську, поблизу Голубівки та Новоіванівки», — вказано в повідомленні.

Реклама

У Deep State також оновили мапу бойових дій, на якій зафіксовані нові просування ворога.

Мапа бойових дій у районі Куп’янська / © Deepstatemap

Нагадаємо, 13 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ситуація в Куп’янську та околицях залишається під контролем захисників України, попри спроби росіян накопичувати сили. ЗСУ контролюють вихід з трубопроводу, який ворог використовував для перекидання особового складу. Три з чотирьох ниток трубопроводу вже пошкоджено, і окупанти не можуть ними скористатися.

Командир полку «Ахіллес» Юрій Федоренко зазначив, що навіть попри активні спроби, Росія не зможе швидко окупувати Куп’янськ, українські Сили оборони ефективно утримують місто. Основна загроза зараз — ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Їхні цілі — політична пропаганда (встановлення прапора для відео) та розвідка (збирання даних про українську логістику).