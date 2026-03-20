Війна
Російська армія просунулася на фронті: де саме (мапи)

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, де зображені просування російських військ.

Ірина Лаб'як
Російські військові

Аналітики зафіксували просування російських військ у районах трьох населених пунктів Донецької області.

Про це повідомили у DeepState.

Так, російські окупанти просунулися на Донеччині у селі Різниківка, поблизу міста Покровськ та села Новомаркове.

Просування ворога у Різниківці / © Deepstatemap

Просування ворога поблизу Покровська / © Deepstatemap

Просування ворога у районі Новомаркового / © Deepstatemap

Ситуація на фронті зараз — останні новини

Росія посилює наступ на всій лінії фронту, готуючись до масштабної весняно-літньої кампанії. На Харківщині та Куп’янському напрямку інтенсивність атак зросла в рази, ворог кидає в бій маси піхоти та бронетехніки, проте ЗСУ тримають позиції та завдають окупантам значних втрат.

На півдні зафіксовано активність в острівній зоні Дніпра та спроби прориву біля Гуляйполя, де українські сили проводять успішні зачистки та контратаки.

Найважча ситуація залишається на Донеччині: РФ встановила дедлайни по захопленню Костянтинівки до травня з подальшою ціллю на Краматорськ і Слов’янськ. Покровський напрямок є епіцентром боїв, де щодоби відбивають десятки штурмів. Попри часткові просування ворога, Сили оборони подекуди відкидають противника, як-от поблизу Березового. За даними Генштабу, ворог масовано застосовує КАБи та тисячі дронів-камікадзе.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що Москва планує рекрутувати ще 409 тис. солдатів 2026 року, що свідчить про підготовку до тривалої агресії.

