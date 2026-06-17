Російська армія / © Associated Press

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Російська армія зосередилася на Добропільському напрямку, зокрема на відтинку Родинське-Білицьке, щоб просуватися до самого міста Добропілля.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

За їхньою інформацією, окупанти активно тиснуть на Родинське, поступово збільшують свій контроль над населеним пунктом і здійснюють просочування вглибину території за своєю звичною тактикою.

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Такі просочування спостерігаються в напрямку Білицького. Цей населений пункт відіграє важливу роль: слугує потенційним місцем для логістики і опорним пунктом для розгортання подальшого просування.

«Для ворога важливий ряд населених пунктів на південь від Добропілля, щоб там закріпитися, мати можливість накопичуватися і рухатися до самого Добропілля. Вихід в район на південь від Добропілля вже створить перешкоду для логістики і перебування в самому місті, які створяться роботою ворожих дронів», — пояснили аналітики.

У DeepState наголосили, що Сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати реалізувати плани противника.

«Українські військові ведуть боротьбу з піхотою противника, яка здійснює шалений тиск, але іншою загрозою для оборони є ворожі дрони різних типів у великій кількості — FPV, ланцети, молнії, шахеди, мавіки тощо», — йдеться у повідомленні.

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© Deepstatemap

Ситуація на фронті — останні новини

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Тим часом росіяни кинули сили на захоплення Костянтинівки. Окупаційна армія тисне одразу з кількох флангів і намагається прорвати українську оборону. Ворожі сили використовують тактику проникнення малими групами.

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