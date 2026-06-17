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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
2 хв

Російська армія цілиться на нове місто на Донеччині — DeepState (мапа)

Російська армія хоче закріпитися на південь від Добропілля, щоб мати можливість накопичуватися і рухатися до самого міста.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Російська армія

Російська армія / © Associated Press

Російська армія зосередилася на Добропільському напрямку, зокрема на відтинку Родинське-Білицьке, щоб просуватися до самого міста Добропілля.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

За їхньою інформацією, окупанти активно тиснуть на Родинське, поступово збільшують свій контроль над населеним пунктом і здійснюють просочування вглибину території за своєю звичною тактикою.

Такі просочування спостерігаються в напрямку Білицького. Цей населений пункт відіграє важливу роль: слугує потенційним місцем для логістики і опорним пунктом для розгортання подальшого просування.

«Для ворога важливий ряд населених пунктів на південь від Добропілля, щоб там закріпитися, мати можливість накопичуватися і рухатися до самого Добропілля. Вихід в район на південь від Добропілля вже створить перешкоду для логістики і перебування в самому місті, які створяться роботою ворожих дронів», — пояснили аналітики.

У DeepState наголосили, що Сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати реалізувати плани противника.

«Українські військові ведуть боротьбу з піхотою противника, яка здійснює шалений тиск, але іншою загрозою для оборони є ворожі дрони різних типів у великій кількості — FPV, ланцети, молнії, шахеди, мавіки тощо», — йдеться у повідомленні.

/ © Deepstatemap

© Deepstatemap

Ситуація на фронті — останні новини

Російська армія відступає поблизу Степногірська на Запорізькому напрямку. Командир спецпризначенців «Артану» ГУР МО Віктор Торкотюк із позивним «Титан» розповів, що цей напрямок є одним із найгарячіших, але його бійці зуміли перехопити ініціативу та змусили ворога відступати.

Тим часом росіяни кинули сили на захоплення Костянтинівки. Окупаційна армія тисне одразу з кількох флангів і намагається прорвати українську оборону. Ворожі сили використовують тактику проникнення малими групами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
389
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