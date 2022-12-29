Російська армія атакувала безпілотниками Харків: вдарили по енергетичній інфраструктурі

Не вдалося збити два ворожі дрони.
У ніч проти 29 грудня російські окупанти завдали ударів безпілотниками Shahed-136 по енергетичній інфраструктурі Харкова.
Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Окупанти застосували для атаки 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Підрозділи Сил оборони збили 11 цих дронів.
Нагадаємо, армія Російської Федерації у ніч проти 29 грудня атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 та важкою артилерією Дніпропетровщину. ЗСУ вдалося збити усі п'ять ворожих безпілотників, що ворог запустив по регіону.
Читайте також:
- ЗСУ вдарили по армії росіян на Запоріжжі: понад 200 поранених ворогів - Генштаб
- Росіяни вичерпали свої наступальні сили під Бахмутом - ISW
- На Сумщині пролунав вибух: що відомо