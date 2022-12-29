Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російська армія атакувала безпілотниками Харків: вдарили по енергетичній інфраструктурі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1930
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російська армія атакувала безпілотниками Харків: вдарили по енергетичній інфраструктурі

ОВА

Не вдалося збити два ворожі дрони.

У ніч проти 29 грудня російські окупанти завдали ударів безпілотниками Shahed-136 по енергетичній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти застосували для атаки 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Підрозділи Сил оборони збили 11 цих дронів.

Нагадаємо, армія Російської Федерації у ніч проти 29 грудня атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 та важкою артилерією Дніпропетровщину. ЗСУ вдалося збити усі п'ять ворожих безпілотників, що ворог запустив по регіону.

Читайте також:

Нещадно нищать ворога: як гармаші стримують наступи окупантів на Донбасі

Нещадно нищать ворога: як гармаші стримують наступи окупантів на Донбасі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1930
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація