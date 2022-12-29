Російська армія атакувала безпілотниками Харків: вдарили по енергетичній інфраструктурі

Не вдалося збити два ворожі дрони.

У ніч проти 29 грудня російські окупанти завдали ударів безпілотниками Shahed-136 по енергетичній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти застосували для атаки 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Підрозділи Сил оборони збили 11 цих дронів.

Нагадаємо, армія Російської Федерації у ніч проти 29 грудня атакувала дронами-камікадзе Shahed-136 та важкою артилерією Дніпропетровщину. ЗСУ вдалося збити усі п'ять ворожих безпілотників, що ворог запустив по регіону.

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