Російська армія атакувала безпілотниками Житомирщину: пошкоджено об'єкт інфраструктури

У ніч проти 22 березня російська армія атакували Житомирську область безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає", - зазначив голова області.

За його словами, у Житомирській області сили протиповітряної оборони знищили три ворожих дрони-камікадзе типу Shahed.

Нагадаємо, майже опісля після опівночі 22 березня на Київщині та в низці українських областей була оголошена повітряна тривога через польоти безпілотників. Зокрема, країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. У Хмельницькому було чути звуки вибухів.

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