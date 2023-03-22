Російська армія атакувала безпілотниками Житомирщину: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Силам ППО вдалось збити три дрони.
У ніч проти 22 березня російська армія атакували Житомирську область безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджений об'єкт інфраструктури.
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає", - зазначив голова області.
За його словами, у Житомирській області сили протиповітряної оборони знищили три ворожих дрони-камікадзе типу Shahed.
Нагадаємо, майже опісля після опівночі 22 березня на Київщині та в низці українських областей була оголошена повітряна тривога через польоти безпілотників. Зокрема, країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. У Хмельницькому було чути звуки вибухів.
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