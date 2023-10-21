Російська армія атакувала Херсонщину авіаційними бомбами: 30 КАБів за добу

Російські війська протягом доби завдали десять авіаційних ударів по правобережжю Херсонської області. Скинули на Берислав, Ольгівку, Микільське, Тягинку та Миколаївку 30 керованих авіабомб.

Про це йдеться в Telegram Сил оборони півдня України.

Внаслідок ударів загинула людина, зруйнований будинок, ще півтора десятка - пошкоджені, повідомили в Силах оборони.

"Також військові РФ продовжують скидати осколкові боєприпаси з дронів по населених пунктах, в місцях ймовірного скупчення людей. Двічі за добу таких атак зазнала Золота Балка Бериславського району. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 20 жовтня, сили РФ випустили 10 КАБів по Бериславу та 4 КАБи вночі по населеному пункту Зміївка.

За словами Наталі Гуменюк, це говорить про те, що "ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру та завдає ударів по цивільному населення".

Гуменюк висловила думку, що інтенсифікація обстрілів на півдні пов’язана з "побоюванням загарбників щодо просування Сил оборони України".

"Вони виправдовують це тією істерією, яку розкрутили в інформаційному просторі, що дуже побоюються просування Сил оборони України на цьому напрямку. Їм вже давно "припікає" Запорізький напрямок, східний напрямок, тепер у них істерія на Херсонського напрямку", – зазначила вона.

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