Російська армія атакувала Нікополь з важкої артилерії: пошкоджено багато будівель (фото)

Окупанти вночі двічі атакували один з районів Дніпропетровщини.

Російська армія у ніч проти 5 вересня атакувала Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії. Люди не постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район обстріляли двічі. У результаті там пошкоджено близько десяти приватних будинків, багатоповерхівка, гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.

"Обірвало і кілька ліній електропередачі - їх уже полагодили. У інших районах області ніч з сиренами, проте минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, українські хакери з групи Hackyourmom встановили координати російської військової бази біля окупованого Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти дівчат. Її знищили Збройні сили України.

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