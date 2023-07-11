Російська армія атакувала ракетами житловий сектор на Миколаївщині (фото)

Російські окупанти випустили снаряди по житловому сектору Миколаївщини. Під ударами були Очаківська та Куцурубська громади.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, у результати обстрілу з боку окупантів сталися декілька пожеж.

“Вогнеборці швидко загасили пожежі: господарчі споруди на загальній площі близько 34 “квадрата”, сухостій — 300 квадратних метрів. Ось вже майже півтора року як російські окупанти ледь не щодня обстрілюють жителів в межах цих громад. Ті, хто несе службу у місці постійної дислокації працюють на межі людських можливостей. Попри постійні повторні обстріли, шалену спеку, вони одразу їдуть на допомогу людям, в бойовому одязі, в бронежилетах та касках. З вірою та надією на мирне майбутнє, працюючи та наближаючи нашу спільну перемогу”, - розповіли в МВС.

Нагадаємо, що у Херсоні через обстріли поранені пʼятеро людей, серед них – дитина.

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