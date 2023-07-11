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Російська армія атакувала ракетами житловий сектор на Миколаївщині (фото)

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Російська армія атакувала ракетами житловий сектор на Миколаївщині (фото)

Окупанти вгатили по житловому сектору на Миколаївщині / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

На місці працюють надзвичайники, які ліквідують наслідки ракетного удару.

Російські окупанти випустили снаряди по житловому сектору Миколаївщини. Під ударами були Очаківська та Куцурубська громади.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, у результати обстрілу з боку окупантів сталися декілька пожеж. 

“Вогнеборці швидко загасили пожежі: господарчі споруди на загальній площі близько 34 “квадрата”, сухостій  — 300 квадратних метрів. Ось вже майже півтора року як російські окупанти ледь не щодня обстрілюють жителів в межах цих громад. Ті, хто несе службу у місці постійної дислокації працюють на межі людських можливостей. Попри постійні повторні обстріли, шалену спеку, вони одразу їдуть на допомогу людям, в бойовому одязі, в бронежилетах та касках. З вірою та надією на мирне майбутнє, працюючи та наближаючи нашу спільну перемогу”, - розповіли в МВС.

Нагадаємо, що у Херсоні через обстріли поранені пʼятеро людей, серед них – дитина.

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Дата публікації
Перегляди
275
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