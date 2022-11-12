Російська армія атакувала Запоріжжя касетними снарядами: мешканців деяких будинків евакуйовують

Зараз місцева влада вирішує питання щодо евакуації мешканців будинків, які перебувають у зоні можливої детонації снарядів.

Ввечері суботи, 12 листопада, російські військові обстріляли касетними снарядами один з районів Запоріжжя. Снаряди впали поблизу 6 житлових будинків.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Випустили (окупанти - ред.) снаряд із ракетного комплексу "Іскандер-К". Ракета була нашпигована 54-ма касетними зарядами. Вони не розірвались і впали в Шевченківському районі міста поблизу 6 житлових будинків. Ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент. Всередині касетного снаряда сотні металевих дрібних елементів, які при детонуванні розлітаються навсібіч і легко "прошивають" навіть бетонні конструкції.

За його словами, зараз місцева влада вирішує питання щодо евакуації мешканців будинків. Ці заходи приймаються, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів.

Секретар міської ради Анатолій Куртєв додав, що мешканців будинків, які перебувають у зоні можливої детонації, евакують та за необхідності надають медичну допомогу.

"Ми вже розпочали евакуйовувати звідти людей. Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу. Наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра. Зараз будинки та прилегла до них територія знаходяться під наглядом співробітників Нацполіції" - написав він.

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РФ атакувала Запоріжжя

У другій половині 12 листопада у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунало декілька вибухів. Звуки вибухів прогримілии відразу після повідомлення про тривогу у місті. Місцева влада повідомила, що у місті успішно спрацювали систем ППО, які збили усі повітряні цілі ворога.

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