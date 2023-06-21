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Російська армія атакує на двох напрямках, тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Російська армія атакує на двох напрямках, тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

Російські військові наступають на двох напрямках - Генштаб ЗСУ / Фото: Associated Press

Українським військовим вдається стримувати наступ росіян.

Російська війська наступають на Лиманському та Бахмутському напрямках, особливо запеклі бої йдуть на Лиманському напрямку. 

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час телемарафону в ефірі 1+1 у середу, 21 червня.

"Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянське лісництво Донецької області. На напрямку Білогорівка, Карпилівка ввели наступальні дії. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів він.

Ситуація на фронті 21 червня

Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу, українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме на напрямках Новоданилівка-Роботине, Мала Токмачка, Вербове, Вільне поле, Макарівка. Мають частковий успіх.  

Тим часом Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають запеклі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Щодо ситуації на Запорізькому та Херсонському напрямках, ворог продовжує вести оборонні дії. 

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Дата публікації
Перегляди
3377
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