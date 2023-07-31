Російська армія атакує на п'яти напрямках, йдуть важкі бої - Маляр

Протягом минулого тижня на п'яти напрямках між ЗСУ та ворожими військами відбулось понад 170 боїв.

Російська армія надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають складні бої.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, протягом минулого тижня на цих напрямках між ЗСУ та ворожими військами відбулось понад 170 боїв.

На Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні та активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки ОскілАле безуспішно. Українські сили оборони потужно стримують ворожі війська.

На Лиманському напрямку противник також намагався наступати вів дії з метою витіснення українськиї військ в районі Серебрянського лісу. Маляр запевнила, що усі дії ворога безсуспішні.

На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались. Звільнена площа на цьому напрямку загалом складає 37 кв.км, за тиждень - 2 кв.км.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка - успіху не мав. Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

Ситуація на півдні

Маляр розповіла, що на півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

"Звільнена площа складає 204,7 кв.км. Збільшено за тиждень на 12,6 кв.км. На вказаних територіях тривають заходи з розмінування місцевості", - йдеться у її дописі.

Раніше Маляр розповіла про успіх Сил оборони на Бахмутському напрямку. Де атакують українські захисники - читайте ТУТ.

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