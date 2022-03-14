Російська армія авіаударом знищила Чернігівську політехніку

ЗСУ збили ворожий літак над обласним центром.
У ніч проти понеділка, 14 березня, російські окупанти авіаударами знищили Чернігівську політехніку.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Вʼячеслав Чаус.
"Ще один "військовий" об’єкт, який був розбитий сьогодні, знищений вночі ворогом. Мені важко на це дивитися. Бо, по-перше, я закінчував цей університет 1999-го. По-друге, є головою наглядової ради цього закладу", - наголосив очільник області.
Російська армія завдала удару по місто на світанку. За слова Чауса, Збройні сили України наносять потужні удари ворожій техніці по всій території області. У неділю, 13 березня, збили літак над Черніговом. Окупанти втратили ще один борт.
Крім того, вночі російська армія обстріляла "Ураганами" Ніжин. Інформації про втрат немає.
Очільник області наголосив, що разом з центральною влаою будуть обговорювати можливість утворення "зелених коридорів" з Чернігова та населених пунктів, що поблизу.
Як повідомлялося, через обстріли Чернігова армією Російської Федерації, а також потрапляння снарядів і бомб у місті частково відключено газопостачання, тепло, водопровід. Без електропостачання залишаються 226 населених пунктів області в трьох районах області: у Чернігівський – 195, Ніжинський – 27, Прилуцький – 4.