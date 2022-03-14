Російська армія авіаударом знищила Чернігівську політехніку

ЗСУ збили ворожий літак над обласним центром.

У ніч проти понеділка, 14 березня, російські окупанти авіаударами знищили Чернігівську політехніку.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Вʼячеслав Чаус.

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"Ще один "військовий" об’єкт, який був розбитий сьогодні, знищений вночі ворогом. Мені важко на це дивитися. Бо, по-перше, я закінчував цей університет 1999-го. По-друге, є головою наглядової ради цього закладу", - наголосив очільник області.

Російська армія завдала удару по місто на світанку. За слова Чауса, Збройні сили України наносять потужні удари ворожій техніці по всій території області. У неділю, 13 березня, збили літак над Черніговом. Окупанти втратили ще один борт.

Крім того, вночі російська армія обстріляла "Ураганами" Ніжин. Інформації про втрат немає.

Очільник області наголосив, що разом з центральною влаою будуть обговорювати можливість утворення "зелених коридорів" з Чернігова та населених пунктів, що поблизу.

Як повідомлялося, через обстріли Чернігова армією Російської Федерації, а також потрапляння снарядів і бомб у місті частково відключено газопостачання, тепло, водопровід. Без електропостачання залишаються 226 населених пунктів області в трьох районах області: у Чернігівський – 195, Ніжинський – 27, Прилуцький – 4.