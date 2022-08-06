Російська армія безуспішно наступала на Авдіївському напрямку, а тому відійшла - Генштаб

Одна з гарячих точок на Донеччині станом на ранок 6 серпня - Авдіївський напрямок.

Російські війська вели наступ у напрямку Лозове - Невельське. Втім, на цій ділянці фронту загарбники успіху не мали, а тому змушені були відійти. Росіяни проводили перегрупування.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Окупанти також завдавали авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки.

Слід зауважити, що армія агресорки Росії веде наступ у напрямку Бахмута. Станом на ранок суботи, 6 серпня, тривають бойові дії.

Нагадаємо, розпочалася 164 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.Окупанти ведуть наступальну операцію Донецькому напрямку. Детальніше про ситуації на фронті станом на ранок 6 серпня - у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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