"Російська армія більше наступати не буде": журналіст пояснив зникнення БТГр

Єдиний наступальний потенціал РФ – це ПВК "Вагнера", яка на сьогодні розбивається об Бахмут.

В Україні більше не воюють російські батальйонно-тактичні групи (БТГр), які на початку становили основну структурну одиницю армії Росії.

Про це російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів "24 каналу"

Він прокоментував заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що в Україні перебувають 150 тис. мобілізованих, які входять до "угруповань". Журналіст зазначає, що такий туманний опис підрозділів пов'язаний зі змінами у структурі ворожої армії.

Так, Яковенко заявив про зникнення російських БТГр.

"Це сталося з дуже простої причини: батальйонно-тактичні групи – це об'єднання, які існують для атаки, наступу. А російська армія більше наступати не буде", – пояснив опозиціонер.

Він додав, такі БТГр не надаватимуть артилерії наступальної сили.

За словами Яковенка, російські кадрові війська більше не здатні йти у наступ, тож єдиний наступальний потенціал, що залишився в РФ, – це ПВК "Вагнера".

"Зараз вагнерівці розбиваються об Бахмут. Сьогодні саме там знищується єдиний наступальний потенціал російської армії", – звернув увагу журналіст.

Він додав, що у складі ПВК "Вагнера" немає таких назв підрозділів, як БТГр, а більшу частину бійців становлять завербовані в’язні. Їх знищують з дуже великою швидкістю.

"Є надії, що це жахливе формування, породжене путінським режимом, під Бахмутом зникне. Сподіваюся, що ПВК "Вагнера" просто буде утилізоване", – сказав Яковенко.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що президент РФ Володимир Путін продовжує робити згубні помилки у війні проти України. За оцінками генерала, взимку лінії зіткнення стабілізуються і все трохи сповільниться через мороз. Проте в розпал зими зими через погоду та рельєф місцевості з’явиться потенційна можливість для наступу обох сторін.

Як розповів військовий експерт Олег Жданов, окупанти на Донбасі вперлися в Бахмут-Авдіївку-Соледар-Піски і зосередили там основні зусилля. На решті ділянок загарбники не мають сил та наступального потенціалу.

Прогнози подій на фронті від Михайла Самуся

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