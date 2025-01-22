Російська армія далі просувається в Курській області: деталі від (ISW

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Російські війська нещодавно просунулися до українського виступу в Курській області на тлі боїв у цьому районі 21 січня.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри за 20 січня показують, що російські війська нещодавно просунулися до західної околиці Вікторівки та на південний захід і північний захід від Нікольського під час механізованого штурму. Одна з українських бригад, яка відбивала цей штурм, повідомила, що було знищено три танки та сім БМП.
Своєю чергою, російські мілблогери стверджували, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади просунулися до Гуєвого з півночі, а підрозділи 83-ї окремої повітряно-десантної (ВДВ) бригади повністю захопили Миколаєво. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.
Аналітики зауважують, що один російський мілблогер стверджував, що нинішня тепла погода та очікуваний сніг і дощ у Курській області не сприяють великим наступальним операціям.
Окрім того, 21 січня російське опозиційне видання Mobilization News повідомило, що російська влада наразі розшукує трьох військовослужбовців Північної Кореї, які вбили п’ятьох російських солдатів 810-ї окремої морської піхотної бригади поблизу Великого Солдатського.