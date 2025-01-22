Російська армія далі просувається в Курській області: деталі від (ISW

Російські війська нещодавно просунулися до українського виступу в Курській області на тлі боїв у цьому районі 21 січня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 20 січня показують, що російські війська нещодавно просунулися до західної околиці Вікторівки та на південний захід і північний захід від Нікольського під час механізованого штурму. Одна з українських бригад, яка відбивала цей штурм, повідомила, що було знищено три танки та сім БМП.

Своєю чергою, російські мілблогери стверджували, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади просунулися до Гуєвого з півночі, а підрозділи 83-ї окремої повітряно-десантної (ВДВ) бригади повністю захопили Миколаєво. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Аналітики зауважують, що один російський мілблогер стверджував, що нинішня тепла погода та очікуваний сніг і дощ у Курській області не сприяють великим наступальним операціям.