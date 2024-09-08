Російська армія формує "котел" для ЗСУ на фронті - відомий британський полковник

Росіяни формують "котел" Збройних сил України в районі Зоряного на сході.

Про це сказав полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю програмі "Студія Захід".

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"Цілком зрозуміло, що Росія продовжуватиме наступати на сході України, і наразі її не зупинити. Однак, що дійсно важливо, так це те, що ми зі свого боку повинні підтримувати цілісну лінію оборони. Аж ніяк не можна допускати утворення котлів, до речі, один із них зараз формується в районі Зоряного. Тобто маємо бути дуже обережними і утримувати лінію фронту якомога прямішою, адже це дає нам змогу задіювати менше військ безпосередньо на передових позиціях. Як тільки лінія зіткнення викривляється великими ділянками, що просуваються туди-сюди, необхідно буде задіювати більше військ, щоб протистояти росіянам", - наголосив він.

На його думку, українське командування робить велику помилку, коли перекидає підрозділи "туди-сюди, як коней на шаховій дошці".

"Вкрай важливо, щоб війська залишалися там, де вони є, підкріплені та укріплені на своїх нинішніх позиціях. На жаль, ми цього не робимо. Ми переміщуємо їх туди-сюди, як коней на шаховій дошці, і це недобре. Щоразу після переміщення вони повинні освоювати нову місцевість, адаптуючи свою тактику, тому що воювати в полі – це не те ж саме, що воювати в лісі", - зазначив Грант.

За його словами, Україні необхідно зосередитися на встановленні стабільності на сході. На його думку, потрібно створювати дивізійні штаби.

"Наразі головні штаби розташовані надто далеко і не мають належного зв'язку з тим, що відбувається на місцях. Генерали в штабах корпусів просто не можуть ефективно керувати боєм, тому що вони занадто далеко – вони не в курсі того, що реально відбувається на полі бою", - підсумував британський полковник.

Нагадаємо, в ISW стверджують, що українські війська контратакували на Торецькому напрямку та повернули втрачені позиції.

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