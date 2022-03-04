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Російська армія гатить по Маріуполю: у місті проблеми зі зв'язком, майже відсутні тепло і світло

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Російська армія гатить по Маріуполю: у місті проблеми зі зв'язком, майже відсутні тепло і світло

t.me/mariupolrada

Відомо про постраждалих мирних жителів.

Обстріли Маріуполя російськими окупантами не вщухають: напередодні, 3 березня, під удар потрапили щонайменше два мікрорайони.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, росіяни влучили в гіпермаркет на західній околиці, били по лікарні. Наразі у місті відсутнє електро-, водо- і теплопостачання, проблеми з мобільним зв'язком. Перекрито шляхи доставки продуктів.

"Це – показова розправа над містом, яке відмовилося здаватися на поталу "русскому міру" - наголосив він.

Від обстрілів російської армії потерпіло ще близько 70 мирних жителів.

Кириленко повідомляє, що почалися обстріли в Очеретинській громаді: в Новоселівці Першій та Желанному.

Окупанти випустили дві касети "Градів" по Торецьку. Там є поранені мирні мешканці. Пошкоджено лінію електропередач та відключено два газорозподільчі пункти. Електропостачання частково відновлено. Втім, без газу залишились усі 19 котелень міста, через що опалення втратили 400 житлових будинків (понад 15 тисяч жителів).

Перекличка міст України - хто як?

Перекличка міст України - хто як?

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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