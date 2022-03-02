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Російська армія гатить там, де немає військової інфраструктури: у Маріуполі загинуло ще троє цивільних

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Російська армія гатить там, де немає військової інфраструктури: у Маріуполі загинуло ще троє цивільних

Associated Press

За шість днів війни вбито 35 мирних мешканців у Донецькій області.

У Маріуполі Донецької області внаслідок обстрілів російської армії 2 березня загинуло ще троє мирних мешканців.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Всього від початку війни, 24 лютого, російська армія вбила 36 цивільних у Донецькій області.

За словами Кириленка, по Маріуполю гатили всю ніч: по житлових районах, де нема жодної військової інфраструктури.

Над Мар’їнкою та Кураховим було чутно авіацію, потім вибухи. Обстрілюють в Очеретинський громаді, частково знеструмлені Орлівка і Ласточкине.

У Торецьку вночі було відносно тихо, без втрат та руйнувань.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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