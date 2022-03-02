Російська армія гатить там, де немає військової інфраструктури: у Маріуполі загинуло ще троє цивільних

Російська армія гатить там, де немає військової інфраструктури: у Маріуполі загинуло ще троє цивільних

За шість днів війни вбито 35 мирних мешканців у Донецькій області.

У Маріуполі Донецької області внаслідок обстрілів російської армії 2 березня загинуло ще троє мирних мешканців.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Всього від початку війни, 24 лютого, російська армія вбила 36 цивільних у Донецькій області.

За словами Кириленка, по Маріуполю гатили всю ніч: по житлових районах, де нема жодної військової інфраструктури.

Над Мар’їнкою та Кураховим було чутно авіацію, потім вибухи. Обстрілюють в Очеретинський громаді, частково знеструмлені Орлівка і Ласточкине.

У Торецьку вночі було відносно тихо, без втрат та руйнувань.