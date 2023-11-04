Російська армія готується до нового великого штурму Авдіївки - ISW

Росіяни готуються до "третьої серії великих штурмів під Авдіївкою" на Донеччині і "третього масованого штурму Авдіївки".

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики, проаналізувавши зібрані дані, вважають, що російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 3 листопада. Крім того, окупанти нібито досягли підтверджених успіхів на північному фланзі Авдіївки. Зокрема, геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки, що за 4 км на північ від Авдіївки, - до залізничної лінії на північ від міста.

Тим часом український Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони продовжують протистояти російським наступам поблизу Авдіївки і відбили понад 17 російських атак поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (7 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Крім того, речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не ведеться. Втім, ЗСУ очікують "загострення ситуації" в цьому районі.

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що війська РФ ведуть інтенсивні обстріли українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої.

Своєю чергою, один російський "воєнкор" стверджує, що нібито станом на 3 листопада загарбники здійснили невизначене просування на південний схід від Авдіївки. Також осійські джерела стверджували про просування окупантів на північ і захід від Красногорівки, в напрямку Новокалинового (8 км на північний захід від Бахмута), а також в районі Степового.

Крім того, російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних і південно-західних околиць Авдіївки та Опитного, що за 4 км на південь від міста.

Український військовий спостерігач заявив, що російські війська швидко будують фортифікаційні споруди в тилових районах, близьких до районів передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб мати змогу швидше вводити резерви в бій.

У звіті зазначається, що українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що окупаційні війська готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою.

Зокрема, Віталій Барабаш заявив, що загарбники концентрують живу силу і техніку для третього масованого штурму Авдіївки, і що вони, ймовірно, зосередять свої наступальні операції на Авдіївському коксохімічному заводі в північній частині міста. З його слів, війська ворога відновлять більш масштабні наступальні операції, коли земля біля населеного пункту висохне після кількох останніх злив.

У той же час російські джерела стверджують, що українські сили контратакували під Авдіївкою 3 листопада, але не просунулися вперед.

Як повідомлялося, начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявляв про плани РФ взяти Авдіївський коксохім. З його слів, це їхня нова ціль на тлі відсутності успіхів на фронті.

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