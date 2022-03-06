Російська армія "Градами" обстріляла житлові квартали у Сєвєродонецьку

У Луганській області у багатьох населених пунктах частково відсутнє світло та вода.
Під ворожим вогнем опинилися Сєвєродонецьк з прилеглими селами, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна і Гірська громада.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ранок 5 березня у Сєвєродонецьку був "градовим". Після сьомої ранку російська армія обстріляла мирні житлові квартали. Двоє загиблих, 12 поранених. Наше маленьке яскраве місто щодень руйнує російське кодло. Влада, не зупиняючись, працює над відновленням комунікацій", - написав очільник області.
Після обстрілів окупантів Лисичанск залишається без води і світла. Район заводу ГТВ під постійним вогнем. Дитяча обласна лікарня розбита: найменші мешканці області в підвалах.
"Попасна перебуває без світла три доби. Окупанти гатили всю ніч і день", - каже Гайдай. Пошкоджено житлові будинки та лікарню. Вдалося відновити електропостачання.
У Рубіжному пошкоджено житлові будинки. Є двоє поранених. У Старобільську енергетики відновлюють кабельну лінію.
"Сватове та Білокуракине мужньо відстояли свої населені пункти перед російськими танками. Люди з гімном, прапорами та Україною в серці дали зрозуміти загарбникам, хто тут господар. Ніколи Луганщина не буде годувати ворога", - наголосив Гайдай.
За словами очільника ОДА, гуманітарна ситуація в області задовільна. Працюють волонтерські штаби, які допомагають військовим та громадянам. Розвантажено гуманітарну допомогу, що прибула із західної України.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.