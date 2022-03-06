Російська армія "Градами" обстріляла житлові квартали у Сєвєродонецьку

У Луганській області у багатьох населених пунктах частково відсутнє світло та вода.

Під ворожим вогнем опинилися Сєвєродонецьк з прилеглими селами, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна і Гірська громада.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ранок 5 березня у Сєвєродонецьку був "градовим". Після сьомої ранку російська армія обстріляла мирні житлові квартали. Двоє загиблих, 12 поранених. Наше маленьке яскраве місто щодень руйнує російське кодло. Влада, не зупиняючись, працює над відновленням комунікацій", - написав очільник області.

Після обстрілів окупантів Лисичанск залишається без води і світла. Район заводу ГТВ під постійним вогнем. Дитяча обласна лікарня розбита: найменші мешканці області в підвалах.

"Попасна перебуває без світла три доби. Окупанти гатили всю ніч і день", - каже Гайдай. Пошкоджено житлові будинки та лікарню. Вдалося відновити електропостачання.

У Рубіжному пошкоджено житлові будинки. Є двоє поранених. У Старобільську енергетики відновлюють кабельну лінію.

"Сватове та Білокуракине мужньо відстояли свої населені пункти перед російськими танками. Люди з гімном, прапорами та Україною в серці дали зрозуміти загарбникам, хто тут господар. Ніколи Луганщина не буде годувати ворога", - наголосив Гайдай.

За словами очільника ОДА, гуманітарна ситуація в області задовільна. Працюють волонтерські штаби, які допомагають військовим та громадянам. Розвантажено гуманітарну допомогу, що прибула із західної України.