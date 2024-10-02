Російська армія хоче оточити українське угруповання на одному із напрямків - Наєв

Окупанти під час наступу застосовують і невеличкі танкові колони, і піхоту.

Російська армія наступає на усіх напрямках на сході України. Хоче оточити українське угруповання на Кураховському напрямку.

Про це розповів колишній командувач Сил оборони та Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю Еспресо.

"На тих напрямках, де вони бачать, що можуть бути успішні, вони розвивають свій успіх. Безпосередньо вони проводять зараз наступальні дії на Куп'янському напрямку, вони такими собі кліщами підходять до водної перешкоди, є невеличке просування там збройних сил Російської Федерації. Також, є їхні наміри оточити наше угруповання на Кураховському напрямку, з напрямку Гірника опуститися і закрити кільце оточення. Ну і відповідно, ситуація в районі Вугледару. Ще раз підкреслюю: ворог, постійно атакуючи, проводячи розвідку боєм, з'ясовує, де можна мати успіх, де може бути їхнє наступальне просування, і от він такою тактикою проводить такі дії", - зазначив Наєв.

За словами генерал-лейтенанта, загрозливі дії противника є на Курахівському, Вугледарському та Куп'янському напрямках.

"Осередково, не скрізь, застосовуються і невеличкі танкові колони, і піхота, все це відбувається, ворог зараз має загрозу на Курахівському напрямку, на Вугледарському напрямку, є загрозливі його дії на Куп'янському напрямку. Для того, щоб зупинити ворога, необхідно, ще раз підкреслюю, бити ворога, зменшуючи його наступальний потенціал", - додав він.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про складну ситуацію на фронті.

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