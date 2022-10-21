Російська армія імітує захоплення Бахмута: ISW розповіли навіщо

Російські окупанти імітують захоплення Бахмута. Вони твердять про успіхи на цьому напрямку, аби мати вигляд "переможців" хоч десь. Втім, окупанти все ж намагаються штурмувати Донецьку область.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 20 жовтня армія РФ продовжила завдавати наземні удари у Донецькій області. У Генштабі повдомили, що ЗСУ відбивали атаки окупантів у районі Бахмута: на північний схід від міста в районі Бахмутського, а також на південний захід від населеного пункту, в районі Досвідченого.

Втім, російські пропагандисти стверджували, що найманці ПВК "Вагнера" ​​нібито просунулися біля південних околиць Бахмута. Кремлівські "військори" пишуть, що окупанти нібито вперше за п'ять днів змогли досягти "мінімального успіху" в Соледарі, що за 12 кілометрів від Бахмута.

В ISW наголошують, що "не можуть самостійно перевірити ці заяви Росії". "Російське видання РІА опублікувало карту 20 жовтня, яка показує контроль України над більшою частиною Бахмута, незважаючи на неодноразові заяви російських джерел про те, що російські сили діють у самому Бахмуті", - наголошують аналітики.

В звіті зауважують, що це підтверджує оцінку ISW про те, що окупанти, ймовірно, фальсифікують заяви про наступ в районі Бахмута, "щоб зобразити себе переможцями принаймні в одному секторі на тлі втрат, що продовжуються, на північному сході і півдні України".

Ситуація на Донеччині

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку. За словами президента Володимира Зеленського, особливо важка ситуація на Донбасі, зокрема біля Бахмута. Місто стало передовою фронту. Там фактично вже немає цілих будинків.

Протягом минулої доби, 20 жовтня, на Бахмутському напрямку окупанти з танків та артилерії завдали ударів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка;

Збройні сили України звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області. Зокрема, міста Лиман і Святогірськ.

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