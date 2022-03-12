Російська армія крилатими ракетами обстріляла Баришівку: шестеро поранених

Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Російські окупанти крилатими ракетами обстріляли селище Баришівка Київської області: поранено мирних мешканців.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, вночі 11 березня збройні сили Російської Федерації здійснили обстріл крилатими ракетами Барішивки. Внаслідок цього поранення отримали шість осіб, зокрема і журналіст. Крім того, пошкоджено житлові будівлі та частково зруйновано об'єкти інфраструктури.



Цього ж дня російські військовослужбовці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних мешканцях, які очікували на евакуацію у місті Буча. Поранено одну особу.

Крім того, 10 березня внаслідок артилерійської атаки у Бучі зруйновано житлові будинки. Осколкові поранення отримав місцевий мешканець.

В Ірпені внаслідок бойових дій вибухнув будинок, загинув чоловік.

Органи прокуратури Київської області розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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