Російська армія масово застосовує на Бахмутському напрямку фугасні бомби

Армія Російської Федерації масово застосовує фугасні бомби на Бахмутському напрямку. Це вже стало масовим явищем.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников.

"Якщо буквально ще до весни ми могли спостерігати це як поодинокі випадки, то сьогодні - це вже має масове явище. Ворог використовує фугасні авіаційні бомби або коригувальні авіаційні бомби. Якщо раніше він використовував проти населених пунктів, інфраструктури, то сьогодні вже непоодинокі випадки, коли їх застосовують безпосередньо проти наших оборонних позицій", - наголосив він.

На думку Калашникова, такі зміни можна пояснити тим, що фугасних авіабомб у російських окупантів побільшало. Саме тому росіяни можуть їх не економити.

Як повідомлялося, російські окупанти застосовують нову тактику в районі Часового Яру Донецької області. Аби забезпечити просування до міста, загарбники завдають потужних ударів плануючими бомбами по позиціях ЗСУ.

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