Російська армія на окремих напрямках має перевагу над ЗСУ у кілька разів - Міноборони

Збройні сили РФ на окремих напрямках переважають сили оборони української армії у кілька разів, що дає змогу окупантам здобувати певних тактичних успіхів.
Тим часом в оборонному відомстві наголосили, що росіяни, попри перевагу, зазнають суттєвих втрат.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під ча брифінгу у п'ятницю, 24 червня.
"Незважаючи на зростаючі втрати особового складу та техніки росіяни продовжують переважати Сили оборони на окремих напрямках у кілька разів, що дає їм змогу здобувати певних тактичних успіхів", - сказав речник Міноборони.
В Міноборони додали, що головною метою РФ наразі є вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання захоплених районів Запорізької та Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим кримським півостровом. Окрім того, РФ продовжує блокувати морські комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.
"Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному і південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську на навколишнім населеним пунктам зруйновано велику кількість будівель", - заявив Олександр Мотузяник.
Як повідомлялся, українські партизани заявили про "полювання" на гауляйтера окупованого Мелітополя. За голову очільника російських окупантів пропонують 10 тис. доларів. Відповідні оголошення розмістили по всьому місту.