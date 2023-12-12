Російська армія має проблеми із бойовими діями вночі: як ЗСУ це використовують

Російські сили, ймовірно, мають певні проблеми із бойовими діями вночі. Ця тенденція зберігається від початку війни. Про це свідчать численні звіти учасників бойових дій.

Про це повідомляє Міноборони Британії, посилаючись на розвідку.

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"Наприкінці листопада 2023 року користувач соцмережі, який представився російським військовим, який служить у Херсонській області, наголосив на нестачі окулярів нічного бачення та камер для слабкого освітлення для безпілотних літальних апаратів. Окуляри нічного бачення часто займали перше місце в списках обладнання, яке російські підрозділи запитували у своїх сімей і прихильників", - йдеться у звіті.

Розвідники звертають увагу, що українські війська часто оснащувалися приладами нічного бачення від міжнародних партнерів.

За даними британської розідки, у російській армії є проблема, оскільки під час військової підготовки не робився акцент на нічних навчаннях.

"Як правило, навчання будуються на стандартних, денних подіях, щоб справити враження на старших офіцерів. Натомість російський солдат стверджував, що українські сили "пересуваються переважно вночі", - зазначили розвідники.

Нагадаємо, українські командувачі повідомили про загострення ситуації на фронті.

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