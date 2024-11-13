Російська армія має просування на Курахівському напрямку: подробиці від ISW

Подальше просування ворога у напрямку Дальнього і на захід може змусити ЗСУ відступити з позицій у "кишені" на північ і північний схід від Вугледара.

Російські війська просунулись у межах Курахового та на південь від міста під час двох ротних механізованих штурмів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри вказують на те, що окупанти просунулися на північному сході Курахового під час ротної механізованої атаки, використавши 12 бронемашин. Водночас артилерія та безпілотники Сил оборони України знищили три ворожі танки та шість бойових машин піхоти.

Одночасно з цією російською атакою три групи ворожої піхоти намагалися переправитися через річку Вовча на північ від Курахового, але безрезультатно.

Армія РФ просунулася у селі Дальнє, де також провела механізований штурм із застосуванням щонайменше дев’яти бронемашин. Додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що окупанти просунулися в цьому селі під час іншої механізованої атаки за участю щонайменше дев’яти бронемашин. За даними аналітиків, українська артилерія і танки знищили два російські танки та шість бронемашин.

Російські війська також проводять механізовані штурми поблизу Катеринівки та Антонівки, щоб вирівняти лінію фронту на заході Донецької області.

За оцінками аналітиків, ворожі наступальні дії біля Дальнього можуть бути спрямовані на те, щоб обійти низку населених пунктів на північ від Вугледара вздовж траси С05114, які могли б створити труднощі для російських сил.

В ISW вважають, що подальше просування окупантів у напрямку Дальнього і на захід від села може змусити українські війська відступити з позицій у "кишені" на північ і північний схід від Вугледара. Завдяки цьому ворог зможе відносно безперешкодно просуватися вздовж траси С051104 і продовжувати тиск на позиції українських війьск у Кураховому з півдня.

Армія РФ також продовжувала 12 листопада наступати на інших ділянках Курахівського та Вугледарського напрямків. Російські "воєнкори" стверджували, що загарбники просунулися на північ від Курахового біля Вознесенки, одна аналітики не знайшли підтверджень.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники просунулися на сході України, та опублікували список населених пунктів.

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