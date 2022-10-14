Російська армія може призупинити наступ: в ISW назвали причини

Армія Російської Федерації може загальмувати свої наступальні операції на деяких фронтах. Зокрема, на Донеччині. Пов'язане це із погіршенням морального стану, дисципліни та боєздатності окупаційних військ у зонах бойових дій.

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Підрозділи перебувають у стані занепаду, вони, ймовірно, перегрупуються з такими ж розрізненими бойовими елементами, що веде до подальшої деморалізації та неузгодженості у проведенні наступальних операцій", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, армія агресорки Росії утримує відносно невеликі та незначні населені пункти по всій Донецькій області, особливо в районі Бахмута. Невдалі спроби захопити нові території ще більше знижують моральний дух ворога.

В Інституті також повідомляють, що продовжуються розбіжності між російськими військовими угрупованнями. Творець ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається відзначити своїх бойовиків на фронті. Так, він повідомив, що його "вагнерівці" взяли під контроль Іванград, селище на південь від Бахмута. Бойовики "ДНР" заявили, що взяли населений пункт разом з угрупованням "ЛНР". Також бойовики стверджували, що захопили Опитне. Втім, Пригожин спростовує це. З його слів, в Опитному тривають бої.

Ситуація в армії РФ

ексголова зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що провали "другої армії світу" наближають кінець режиму президента-диктатора Путіна. Поразки росіян в Україні стали сигналом для еліт, які почали шукати варіанти переговорів із Заходом, а деякі з Україною.

Тим часом у РФ зростає невдоволення військовим командуванням. Зокрема. пов'язане це з повідомленнями про загибель на війні перших мобілізованих. Поки Москва заявляє про втрати п'ятьох осіб, блогери пишуть, що цифри значно більші. Ба більше - прогнозують, що до кінця зими армія втратить 10 тисяч мобілізованих.

Свює чергою, британська розвідка інформує, що від липня росіяни захопили лише два села. Частини 2-го армійського корпусу та бойовики "ЛНР", ймовірно, зайшли до населених пунктів Дослідне та Івангород, що на південь від Бахмута.

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