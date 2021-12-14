Російська армія на Донбасі тренується приводити війська у бойову готовність - розвідка

Російська армія на Донбасі тренується приводити війська у бойову готовність - розвідка

Росія зараз стягнула до українських кордонів понад 100 тисяч військових.

Командування Збройних сил РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО).

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Від учора, 13 грудня, в з’єднаннях і частинах Донецька та Луганська армійських корпусів окупаційних військ відновлено інтенсивність заходів бойової підготовки, зокрема проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками", - йдеться у повідомленні ГУР.

Так, за інформацією української розвідки, від 6 до 10 грудня окупаційні війська РФ провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів.

Як повідомляли раніше, Росія зараз має понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі.

Варто додати, за даними Міноборони, українська армія налічує близько 250 тисяч військових, 200 тисяч резервістів у територіальних підрозділах та 400 тисяч ветеранів українсько-російської гібридної війни.

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