Російська армія на одному із напрямку формує "ударний кулак" для прориву - ЗСУ

Таку тактику окупанти використовували і в Бахмуті, і на інших напрямках, розповіли у ЗСУ.

Російська армія формує "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотні тисяч військових, але мають проблеми із технікою.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода.

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Він зазначив, що загарбники діють за стандартним планом – сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо. За його словами, таку тактику використовували і в Бахмуті, і на інших напрямках.

"Проте, коли грамотно формуються дії та відбувається планування і використовуються різні асиметричні дії, і правильно використовуються складки місцевості, рельєф, то кількість вже в принципі не грає такої визначної ролі, яку мала раніше", – сказав Євлаш.

Він додав, що у російських військових є складнощі із технікою.

"Кожен раз фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів", – зазначив він.

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