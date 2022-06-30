Російська армія на півдні втратила понад чотири десятки солдатів і три гаубиці

Українською авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.
Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань.
Завдяки цьому російською армією втрачено понад чотири десятки росіян, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів. Остаточні результати розвідуються.
Нагадаємо, що в Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки.
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