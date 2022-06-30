Російська армія на півдні втратила понад чотири десятки солдатів і три гаубиці

Російська армія на півдні втратила понад чотири десятки солдатів і три гаубиці

Українською авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань.

Завдяки цьому російською армією втрачено понад чотири десятки росіян, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів. Остаточні результати розвідуються.

Також читайте Окупанти відправляють на південь України кримських вчителів

Нагадаємо, що в Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки.

Читайте також:

Рашисти хочуть заснувати в Україні Південну Русь