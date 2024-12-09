Російська армія наближається до Покровська "не з позиції сили" — Forbes

Росія докладає значних зусиль, щоб повністю захопити український Донбас, і однією з основних перешкод на цьому шляху для неї є місто Покровськ.

Про це пише Forbes.

Як зазначає аналітик видання Девід Акс, останніми тижнями частини 90-ї гвардійської танкової дивізії російської армії просунулися через село Жовте до прилеглої Новопустинки, створивши вузький багатокілометровий виступ в українській лінії оборони, внаслідок чого російський авангард опинився лише за п'ять миль на південь від Покровська.

"Якщо росіяни мають намір оточити і відрізати Покровськ, а не атакувати його безпосередньо – а є безліч доказів того, що план саме такий, – то недавнє просування має ключове значення. Наступним логічним кроком 90-ї гвардійської танкової дивізії та сусідніх підрозділів буде розширення виступу за рахунок захоплення Новотроїцька і, ще далі на південь, Українки", – пише аналітик.

Крім того, це розширення виступу загрожує лініям постачання українських військ у районі населених пунктів Зоря і Солнцевка, на південь від виступу.

Однак неясно, чи є у росіян ресурси, щоб здійснити цей маневр, пише аналітик. Їхні найкращі війська і техніка зайняті боротьбою з українським вторгненням у Курську область і зазнають жахливих втрат, тому в росіян мало резервів навколо Покровська.

"Росіяни підходять до міста не з позиції великої сили", – зазначив Девід Акс

Так, щомісячні багатотисячні втрати російських військ і техніки перевищують ресурси мобілізації Кремля, а запаси сучасних танків і бойових машин у Росії підходять до кінця, що змушує їх використовувати для наступу невідповідну техніку – пікапи та фургони.

"Ситуація у Сирії змусила Росію перекинути тисячі російських військовослужбовців і значну кількість сучасної техніки на бази вздовж сирійського узбережжя та поставила президента Росії Володимира Путіна в незручне становище якраз у той момент, коли Путін повинен був проєктувати силу й упевненість на війська, що готуються до наступу на Покровськ", – зазначив аналітик.

Раніше повідомлялось, нині російські окупанти просуваються до Покровська вздовж залізниці.

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