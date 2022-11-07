Російська армія накопичує плавзасоби біля Херсона: супутникові знімки

Ці плавзасоби ворог може використовувати для перекидання живої сили на правий берег Дніпра.
Російські окупанти зосереджують велику кількість плавальних засобів неподалік тимчасово окупованого Херсона.
Про це свідчать нові супутникові знімки.
На знімках видно, що за останні два тижні окупанти накопичили значно більшу кількість плавзасобів, які вони можуть надалі використовувати для перекидання живої сили на правий берег Дніпра.
P'yatyy Zaton Boat Basin— David Helms (@davidhelms570) November 7, 2022
Dnipro east bank
Kherson City
46.60488 32.61274@GeoConfirmed
Growing flotilla of ships (being cached to support evacuation?) observed in Sentinel2 (visible) and Sentinel1 (SAR) on October 16, October 31, and November 5. @COUPSURE @ArtisanalAPT pic.twitter.com/PUN2gsAkwD
Зазначимо, 7 листопада керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що на Херсонщині російські окупанти продовжують переміщати особовий склад та зміцнювати лівий берег Дніпра.
Нагадаємо, окупанти продовжують примусове вивезення мешканців Херсонщини на територію Росії.
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