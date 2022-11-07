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Російська армія накопичує плавзасоби біля Херсона: супутникові знімки

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Російська армія накопичує плавзасоби біля Херсона: супутникові знімки

Фото: соцмережі

Ці плавзасоби ворог може використовувати для перекидання живої сили на правий берег Дніпра.

Російські окупанти зосереджують велику кількість плавальних засобів неподалік тимчасово окупованого Херсона.

Про це свідчать нові супутникові знімки.

На знімках видно, що за останні два тижні окупанти накопичили значно більшу кількість плавзасобів, які вони можуть надалі використовувати для перекидання живої сили на правий берег Дніпра.

Зазначимо, 7 листопада керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що на Херсонщині російські окупанти продовжують переміщати особовий склад та зміцнювати лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, окупанти продовжують примусове вивезення мешканців Херсонщини на територію Росії.

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Дата публікації
Перегляди
3950
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