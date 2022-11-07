Російська армія накопичує плавзасоби біля Херсона: супутникові знімки

Ці плавзасоби ворог може використовувати для перекидання живої сили на правий берег Дніпра.

Російські окупанти зосереджують велику кількість плавальних засобів неподалік тимчасово окупованого Херсона.

Про це свідчать нові супутникові знімки.

На знімках видно, що за останні два тижні окупанти накопичили значно більшу кількість плавзасобів, які вони можуть надалі використовувати для перекидання живої сили на правий берег Дніпра.

P'yatyy Zaton Boat Basin

Dnipro east bank

Kherson City

46.60488 32.61274@GeoConfirmed

Growing flotilla of ships (being cached to support evacuation?) observed in Sentinel2 (visible) and Sentinel1 (SAR) on October 16, October 31, and November 5. @COUPSURE @ArtisanalAPT pic.twitter.com/PUN2gsAkwD — David Helms (@davidhelms570) November 7, 2022

Зазначимо, 7 листопада керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що на Херсонщині російські окупанти продовжують переміщати особовий склад та зміцнювати лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, окупанти продовжують примусове вивезення мешканців Херсонщини на територію Росії.

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