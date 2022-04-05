Російська армія намагалася піти на штурм біля кількох міст на Луганщині, але відступила

Російська армія намагалася піти на штурм біля кількох міст на Луганщині, але відступила

Протягом доби в регіоні відбили сім атак окупантів Російської Федерації.

Напередодні, 4 квітня, поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного на Луганщині російські війська спробували піти на штурм, але їм це не вдалося.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, російські окупанти вимушені були відійти на зайняті позиції.

Загалом протягом доби в Луганській та Донецькій областях відбито сім атак ворога. Українські захисники знищили сім танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи противника.

До слова, російські окупанти не припняють обстрілювати населені пункти Луганскої області: ситуація в регіоні важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли армії країни-агресорки Росії дуже щільні, тривають вуличні бої.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляють, що російські окупанти перегруповують війська та зосереджують зусилля на підготовці наступальної операції на сході України, щоб повністю захопити територію Донецької і Луганської областей.Наразі росіяни атакують на Донбасі, щоб вийти на адміністративні кордони цих двох регіонів.

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