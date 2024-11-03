Російська армія намагається оточити угруповання ЗСУ на Донеччині: подробиці

Російська армія тисне на позиції українських оборонців в районі міста Часів Яр на Донеччині та намагається оточити угруповання ЗСУ.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо".

Військові Росії вже форсували канал Сіверський Донець. Окрім того, за словами експерта, окупанти мають певні просування до траси М-32, яка є ключовою для логістичного забезпечення Сил оборони України.

"Мета окупантів - флангове охоплення позицій Сил оборони, які зосереджені в Часовому Яру. Далі вони планують вийти на Костянтинівку", - каже Снєгирьов.

Просування військ РФ фіксують і на інших гарячих напрямках на Курахівському, Лиманському та Куп'янському. Втім, важка ситуація на Лиманському напрямку. Загарбники мають просування в районі Тернів і Торського.

"Це відповідно створює загрози виходу окупантів на Сіверськ не тільки з можливістю оперативного оточення українського угруповання, а й просування росіян до Слов'янська, зокрема на Слов'янсько-Краматорській агломерації. Аналогічна ситуація й на Купʼянському напрямку, де є тактичні просування окупантів. Росіяни не мають на меті форсувати річку Оскіл", - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, військовий оглядач Давид Шарп вважає, що битва за місто Курахове на Донеччині стане головною подією осені. Війська Російської Федерації намагаються просуватись на Курахівському напрямку.

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