Російська армія намагається оточити угруповання ЗСУ на Донеччині: подробиці

Просування загарбників фіксують на кількох напрямках. ться
Російська армія тисне на позиції українських оборонців в районі міста Часів Яр на Донеччині та намагається оточити угруповання ЗСУ.
Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо".
Військові Росії вже форсували канал Сіверський Донець. Окрім того, за словами експерта, окупанти мають певні просування до траси М-32, яка є ключовою для логістичного забезпечення Сил оборони України.
"Мета окупантів - флангове охоплення позицій Сил оборони, які зосереджені в Часовому Яру. Далі вони планують вийти на Костянтинівку", - каже Снєгирьов.
Просування військ РФ фіксують і на інших гарячих напрямках на Курахівському, Лиманському та Куп'янському. Втім, важка ситуація на Лиманському напрямку. Загарбники мають просування в районі Тернів і Торського.
"Це відповідно створює загрози виходу окупантів на Сіверськ не тільки з можливістю оперативного оточення українського угруповання, а й просування росіян до Слов'янська, зокрема на Слов'янсько-Краматорській агломерації. Аналогічна ситуація й на Купʼянському напрямку, де є тактичні просування окупантів. Росіяни не мають на меті форсувати річку Оскіл", - наголосив Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, військовий оглядач Давид Шарп вважає, що битва за місто Курахове на Донеччині стане головною подією осені. Війська Російської Федерації намагаються просуватись на Курахівському напрямку.
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