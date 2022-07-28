Російська армія наразі здатна провести лише дві наступальні операції на Донеччині - ISW

Російські окупаційні війська наразі можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні.

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що одна спроба - захопити Сіверськ, інша - наступ на Бахмут. Саме на ці операції були зосереджені на наступі на Сіверськ у напрямку з Верхньокам'янки та Білогорівки, а також на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що російські сили виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак і захоплення території на цих двох напрямках. Втім, окупанти не змогли підтримувати такий же темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцевостях.

"Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить будь-які інші великі міські райони України", - йдеться у звіті.

Експерти також наголошують, російські війська атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута. Крім того, наземні бої продовжуються на північ від Харкова.

Своєю чергою, українська армія могли розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюму. Аналітики також зауважують, що 27 липня ЗСУ втретє за десять днів завдали удару по Антонівському мосту. Ймовірно, зробили його непридатним для використання.

Як повідомлялося, розпочалася 155 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти провалили спроби просунутися на Донеччині та Херсонщині. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу станом на 28 липня.

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