Російська армія наступає на одному з напрямків: деталі від ISW

Російські війська підтвердили просування вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна на тлі позиційних боїв, що тривали в цьому районі протягом 11 березня.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Відео з геолокацією, опубліковане 10 березня, показує, що російські війська просунулися на схід від Тернів, що розташоване на захід від Кремінної Луганської області.

Один російський військовий блогер заявив, що нещодавні кадри спроб українських військ атакувати у напрямку Тернів підтверджують, що Сили оборони контролюють Терни, а також спростовують твердження про те, що окупанти увійшли до цього населеного пункту.

Крім того, один мілблогер стверджував, що окупанти нібито можуть розпочати одночасний наступ на Терни та Ямполівку у невизначеному місці, щоб ліквідувати український плацдарм на правому березі річки Жеребець, який ЗСУ утримували з осені 2022-го.

Карта боїв ISW.

Українські та російські війська заявили, що позиційні бої тривають на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на захід від Кремінної в районі Терни та Ямполівки; на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті набагато краща. Він зазначив, що "наступ Росії було зупинено" , а її армія "перебуває в процесі втрати великої кількості життєво важливих сил".

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