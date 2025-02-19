Російська армія наступає в Курській області: ISW про операцію на території РФ

Протягом минулої доби,18 лютого, російські війська продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області. Втім, не зробили жодного підтвердженого просування.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що війська РФ продовжували наземні атаки на північний захід від Суджі в районі Свердлікова та Погребків, на схід від Суджі - районі Черкаської Конопельки та на південь від Суджі - в районі Курилівки. Окрім того, деякі російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контратаки в Курській області.

В ISW наголошують, що так звані " російські мілблогери" стверджували, що нібито армія країни-агресорки просунулася на схід від Свердлікова, на південний схід від Черкаської Конопельки та на північ від Фанасеєвки. Втім, американські аналітики не можуть підтвердити цих заяв.