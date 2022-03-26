Російський солдат, який потрапив до полону, закликав зупинити війну.
У Харківській області полонений російський танкіст звинуватив командування у брехні та закликав окупантів скласти зброю.
Управління Служби безпеки України у Харківській області опублікувало допит полоненого російського танкіста з так званої елітної "кантемирівської" дивізії.
19-річний Даниїл Агофонов розповів, що служить у 12-му танковому полку 1-го танкового батальйону 1-й танкової роти, проживає у селі Олексіївка Гагарінського району Смоленської області.
"24 лютого ми заїхали на територію України. Нас обдурили. Ми заїхали сюди як миротворчі сили. Ми проїхали містами, і я побачив, що бомбардують не якісь військові об'єкти, а звичайне мирне населення, пологові будинки, школи. Там, де немає військових об'єктів. Наша армія зазнає великих втрат, армія навіть не забирає загиблих солдат, вони так і валяються. Люди, одумайтеся! Складіть зброю!" — сказав полонений.
Раніше стало відомо, що українські спецслужби перехопили розмову окупанта, який розповідав своїй дружині, що радий тому, що його переводять у тил. Пов'язано це з величезними втратами армії РФ.
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