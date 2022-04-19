"Російська армія – найбільш варварська і нелюдська у світі", - Зеленський про вбивства окупантами цивільних

Військові РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну обстрілюють цивільну інфраструктуру.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські військові збільшили інтенсивність вогню на Харківському напрямку, на Донбасі, у Дніпропетровській області. Вони й надалі продовжують безжально обстрілювати цивільну інфраструктуру.
Про це президент сказав у своєму відеозверненні.
Зеленський заявив, що російську армію можна назвати найбільш варварської та нелюдською армією у світі, адже вони цілеспрямовано вбивають мирне населення.
"Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію, як чи не найбільш варварську і нелюдську армію світу. Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, руйнувати цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього усі види озброєнь, у тому числі, заборонені міжнародними конвенціями – це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла", - повідомив Зеленський.
Також президент України наголосив, що кожен воєнний злочинець обов’язково відповість за скоєне.
"А коли ще запрацює спеціальний трибунал для засудження усіх винних у воєнних злочинах, російський паспорт означатиме у будь-якій впевненій країні тільки одне – однозначний осуд від усіх порядних людей, однозначне небажання співпрацювати", - наголосив президент України.
Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що держава б уже завершила війну, якби отримала доступ до всієї тієї зброї, якої потребує.
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