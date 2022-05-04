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Російська армія не може набрати контрактників, аби "компенсувати" тих окупантів, яких знищили ЗСУ - СБУ

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Російська армія не може набрати контрактників, аби "компенсувати" тих окупантів, яких знищили ЗСУ - СБУ

Міністерство оборони України

За даними спецслужби, у Росії зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні.

Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби "компенсувати" тих окупантів, яких уже знищили українські військові.

Таким чином, у них зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні. Свідчення тому – переписка російського контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

" Недобір сильний. Ніхто не хоче підписувати. У мене в батальйоні 33 особи (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців –ред.)" – пише жінка.

У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у "відмовники".

"34 мехбат Карачаєвський повністю роз*бали. 80% особового складу було знищено. Вони з позиції знялися, послали на*уй командування. Сказали: все, бл*дь, навоювалися", – пише окупант. 

Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: "І ким міняти їх, незрозуміло".

"Схоже, частина росіян таки добре засвоїла уроки ЗСУ: залишитися вдома – єдиний спосіб вціліти", - підсумовує СБУ.

Нагадаємо, у Росії дідам почали надходити повістки: армія РФ вже планує поповнювати особовий склад військовими пенсіонерами.

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