Російська армія не може набрати контрактників, аби "компенсувати" тих окупантів, яких знищили ЗСУ - СБУ

За даними спецслужби, у Росії зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні.
Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби "компенсувати" тих окупантів, яких уже знищили українські військові.
Таким чином, у них зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні. Свідчення тому – переписка російського контрактника зі співробітницею головного управління росгвардії по Краснодарському краю.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
" Недобір сильний. Ніхто не хоче підписувати. У мене в батальйоні 33 особи (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців –ред.)" – пише жінка.
У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у "відмовники".
"34 мехбат Карачаєвський повністю роз*бали. 80% особового складу було знищено. Вони з позиції знялися, послали на*уй командування. Сказали: все, бл*дь, навоювалися", – пише окупант.
Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: "І ким міняти їх, незрозуміло".
"Схоже, частина росіян таки добре засвоїла уроки ЗСУ: залишитися вдома – єдиний спосіб вціліти", - підсумовує СБУ.
Нагадаємо, у Росії дідам почали надходити повістки: армія РФ вже планує поповнювати особовий склад військовими пенсіонерами.
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