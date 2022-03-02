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Російська армія не може впоратися: Арестович заявив про участь курсантів у війні в Україні

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Російська армія не може впоратися: Арестович заявив про участь курсантів у війні в Україні

facebook.com/kommander.nord

За інформацією представника ОП, йдеться про другокурсників одного з навчальних закладів РФ.

Росія кидає на війну в Україні навіть курсантів військових училищ.

Про це повідомив під час брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, така інформація надходить із Серпуховського училища.

"Курсантів другого курсу кинули на війну в Україну. Що означає - така "могутня" російська армія не може впоратися з Україною, українським народом, українською армією. Це означає катастрофу для Росії взагалі з точки зору військового управління", - розповів Арестович.

Він наголосив на тому, що курсантів військових училищ зазвичай не чіпають "до самого останнього моменту".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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