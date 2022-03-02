Російська армія не може впоратися: Арестович заявив про участь курсантів у війні в Україні

Російська армія не може впоратися: Арестович заявив про участь курсантів у війні в Україні

За інформацією представника ОП, йдеться про другокурсників одного з навчальних закладів РФ.

Росія кидає на війну в Україні навіть курсантів військових училищ.

Про це повідомив під час брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, така інформація надходить із Серпуховського училища.

"Курсантів другого курсу кинули на війну в Україну. Що означає - така "могутня" російська армія не може впоратися з Україною, українським народом, українською армією. Це означає катастрофу для Росії взагалі з точки зору військового управління", - розповів Арестович.

Він наголосив на тому, що курсантів військових училищ зазвичай не чіпають "до самого останнього моменту".