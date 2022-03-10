Російська армія не припиняє обстрілювати з літаків Маріуполь: бомби влучають у будинки

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російська армія не припиняє обстрілювати Маріуполь: від ранку 10 березня місто потерпає від авіаобстрілів збоку окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Зазначається, що російські бомби влучають у житлові будинки.

Наразі є влучення в корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

До слова, близько 08:00 російська армія здійснила авіаналіт на місто. В районі проспекту Будівельників російські окупаційні війська з літаків обстріляли мирних мешканців. За попередньою інформацією, є один загиблий.