Російська армія обстріляла два навчальні заклади у Краматорську: фото

Російська армія не припиняє обстрілювати Краматорськ у Донецькій області.
Зранку, 19 серпня, агресорка Росія завдала удару по місту. Є руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
"Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - йдеться у його повідомленні.
Мер також показав фото ворожої атаки. Зокрема, внаслідок російського удару пошкоджено приміщення Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну і Донбаської державної машинобудівної академії.
Як повідмлялося, зранку 19 серпня армія Російської Федерації вкотре обстріляла Харків. На світанку, о 05:44, окупанти завдали ударів по трьох районах Харкова. Під ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони.
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