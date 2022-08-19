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Російська армія обстріляла два навчальні заклади у Краматорську: фото

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Російська армія обстріляла два навчальні заклади у Краматорську: фото

Фото: Олександр Гончаренко.

Російська армія не припиняє обстрілювати Краматорськ у Донецькій області. 

Зранку, 19 серпня, агресорка Росія завдала удару по місту. Є руйнування цивільної інфраструктури. 

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

"Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади.  За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - йдеться у його повідомленні.

Мер також показав фото ворожої атаки. Зокрема, внаслідок російського удару пошкоджено приміщення Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну і Донбаської державної машинобудівної академії.

Фото: Олександр Гончаренко. / ©
Фото: Олександр Гончаренко.
Фото: Олександр Гончаренко. / ©
Фото: Олександр Гончаренко.

Як повідмлялося, зранку 19 серпня армія Російської Федерації вкотре обстріляла Харків. На світанку, о 05:44, окупанти завдали ударів по трьох районах Харкова. Під ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
679
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