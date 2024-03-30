Російська армія обстріляла Красногорівку на Донеччині: є загиблі та поранені 

30 березня 2024 року росіяни обстріляли з артилерії місто Красногорівку у Донецькій області. Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у приватному секторі міста.

Про це повідомив Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Постраждала отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення. Про важкість її стану на момент публікації невідомо.

Ще однією жертвою російських воєнних злочинів стала літня жінка. Снаряд влучив у дім 70-річної жительки Красногорівки. Вона загинула на місці у власній оселі.

У прокуратурі також повідомили, що внаслідок російської атаки були пошкоджені житлові будинки та господарські споруди місцевих жителів.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, 28 березня на Харківщині через російський обстріл загинула 57-річна жінка. Її чоловік отримав поранення.

Читайте також провідні новини дня: