Російська армія обстріляла Ніжин з "Ураганів": є загиблі та поранені

Російська армія обстріляла Ніжин з "Ураганів": є загиблі та поранені

Пошкоджені будівлі та теплотраса.

Російські війська влаштували 10 березня обстріл з "Ураганів" у Ніжині Чернігівської області. Внаслідок обстрілу є жертви.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

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"Сьогодні о 14:20 був руйнівний обстріл РСЗВ "Ураган". Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, пошкоджено 40 м теплотраси, наразі там проводять ремонт. Мер анонсував, що до кінця дня тепло має знову з’явитися в домівках.

Також внаслідок обстрілу 4 будинки залишились без світла. У школі, дитсадку та амбулаторії сімейної медицини вибухом пошкодило вікна. Проте відповідні служби ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, 10 березня в Чернігівський області українські військові захопили ворожу техніку: 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.