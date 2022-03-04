Російська армія обстріляла Покровськ забороненими касетними снарядами (відео)

Удари касетними боєприпасами по населених пунктах – воєнний злочин.

Російські військові обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил 4 березня.

"Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста. На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися", – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС наголосила на небезпеці таких снарядів, адже у них гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення та спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати.

Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх у населених пунктах – воєнний злочин.