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Російська армія обстріляла Покровськ забороненими касетними снарядами (відео)

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Російська армія обстріляла Покровськ забороненими касетними снарядами (відео)

Скриншот з відео

Удари касетними боєприпасами по населених пунктах – воєнний злочин.

Російські військові обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил 4 березня.

"Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста. На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися", – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС наголосила на небезпеці таких снарядів, адже у них гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення та спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати.

Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх у населених пунктах – воєнний злочин.

Покровськ обстріляно касетними снарядами Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами. Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста. На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися. ДСНС попереджає щодо небезпеки, адже у цих вибухонебезпечних предметах гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення й спрацюють у період до 20 годин. Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати! Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах –військовий злочин.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 4 березня 2022 р.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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