Російська армія обстріляла село в Херсонській області: снаряд влучив у центр реабілітації дітей

Російська армія обстріляла село в Херсонській області: снаряд влучив у центр реабілітації дітей

Снаряди не розірвалися, їх вивезли.

У ніч проти 10 березня російська армія обстріляла мирне селище Степанівка у Херсонській області.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської міськради.

Зазначається, що російська армія випустила по селищу два снаряди: один влучив у житловий будинок, інший - у центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Снаряди не розірвалися. Їх вивезли за межі селища рятувальники.

Втім, внаслідок обстрілу руйнівних пошкоджень завдано цивільній інфраструктурі населеного пункту.

Сьогодні вранці у мешканців селища було відсутнє електропостачання, бо не працювали помпова станція, каналізації й котельня. Фахівцям вдалося полагодити несправності: відновили електропостачання, водопостачання й каналізацію. Запустили котельню на школу, дитячий садочок та Геріатричний центр.

Після обстрілу армією Російської Федерації селища Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.