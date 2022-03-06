Російська армія обстріляла військовий аеродром у Старокостянтинові

Кілька ракет вдалося збити системами ППО.

У ніч проти 6 березня російська армія завдала ракетного удару по аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, частину ворожих ракет вдалося збити системою протиповітряної оборони.

"Сьогодні уночі ударів завдали по місту Старокостянтинів. Точна кількість ракетних ударів буде відома пізніше. Річ у тому, що декілька ракет збито. Деякі потрапили до самого аеродрому”, - розповів глова ОВА.

До слова, аеродром у Хмельницькій області став одним з перших військових об'єктів, по яких РФ завдала ракетного удару 24 лютого - у перший день вторгнення.