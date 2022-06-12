Російська армія обстріляла з "Ураганів" два райони Дніпропетровщини: загинула жінка

У неділю, 12 червня, Росія обстріляла два райони у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинула жінка.

Зазначається, російські військові обстріляли одразу Синельниківський та Криворізький райони.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок. У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів". Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав посадовець.

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня у Чорткові на Тернопільщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт ракет по Чорткові. Речник голови ОВА Сергій Братчук повідомив, що запуск чотирьох російських ракет "Калібр" по території України здійснили з фрегата Чорноморського флоту РФ.

ЕКСКЛЮЗИВ: Маріам Найєм про стан пораненого на фронті брата адвоката Масі Найєма

Читайте також: